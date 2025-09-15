DIRIGENTA NACIONAL DE MORENA ESTÁ DE ACUERDO CON LA LEY DE EXPROPIACIÓN

Al señalar que “entendemos que hubo un proceso deliberativo para modernizar, pues tenía años sin cambiar, y ha venido sucediendo en el país”, Luisa María Alcalde Luján, dirigenta nacional de Morena, afirmó en su reciente visita a Campeche que cree y ve con buenos ojos las modificaciones a la Ley de Expropiación.

Expresó: “Siempre hay que actualizar las legislaciones a las realidades y necesidades actuales, entonces creemos y vemos con buenos ojos que estas legislaciones se modernicen, para que estas figuras que tiene que ver con poner el bien público y social por encima de algún interés privado, ponerlo con claridad para no dañar a nadie y utilizar en su momento esta figura si hay una necesidad pública que requiera de una expropiación”.