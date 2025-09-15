lunes, septiembre 15, 2025
DIRIGENTA NACIONAL DE MORENA ESTÁ DE ACUERDO CON LA LEY DE EXPROPIACIÓN

Al señalar que “entendemos que hubo un proceso deliberativo para modernizar, pues tenía años sin cambiar, y ha venido sucediendo en el país”, Luisa María Alcalde Luján, dirigenta nacional de Morena, afirmó en su reciente visita a Campeche que cree y ve con buenos ojos las modificaciones a la Ley de Expropiación.

Expresó: “Siempre hay que actualizar las legislaciones a las realidades y necesidades actuales, entonces creemos y vemos con buenos ojos que estas legislaciones se modernicen, para que estas figuras que tiene que ver con poner el bien público y social por encima de algún interés privado, ponerlo con claridad para no dañar a nadie y utilizar en su momento esta figura si hay una necesidad pública que requiera de una expropiación”.

