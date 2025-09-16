EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CORRUPCIÓN EMPANTANA A MORENA.

En su pasada visita a Campeche, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó que Alejandro Moreno se hizo millonario con recursos de Campeche… y las descalificaciones en redes sociales no tardaron en llegarle: “Hable de cómo se hicieron millonarios en un sexenio Andy, sus hermanos y su pandilla… igual que Layda, que vean cuantas propiedades tiene… que presente las pruebas… ¿y AMLO con Segalmex, el huachicol?… “, fueron algunas expresiones.

Debería saber la estulta dirigente que por estrategia no debería acusar a otros de corrupción, pues su partido está involucrado en el robo del huachicol fiscal, que ha ocasionado el mayor quebranto financiero a México en toda su historia: supera los 500 mil millones de pesos. De eso, ¿qué ha dicho Alcalde? Nada, porque involucra al expresidente López Obrador y a más de una docena de integrantes de la cúpula nacional guinda.

Pero además, ¿peca de ingenua la dirigente? ¿No sabe acaso que desde hace más de 50 años la familia que aquí gobierna ha cobrado millonarias rentas al erario? ¿Desconoce que arbitrariamente se han apropiado de cientos de propiedades? ¿Ignora que la pasada campaña de su partido se financió con recursos ilegales del huachicol fiscal? Guardar silencio ante tanta corrupción también la hace cómplice del delito, y Alcalde lo sabe.

MORENA DUPLICÓ MALDITA DEUDA CORRUPTA.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo debe corregir su discurso y dejar de mentirle a los mexicanos. La “maldita deuda corrupta de Calderón y Peña” a la que hizo referencia, era de 10 billones de pesos, pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador subió a 18 billones de pesos y en esta administración, en apenas un año, subirá a 20 billones de pesos.

El estancamiento económico de Pemex se deriva del saqueo del huachicol fiscal perpetuado por el tabasqueño y varios dirigentes de Morena, que hasta hoy ha dejado impune Sheinbaum. Esa complicidad ocasionará que la deuda pública en México alcance en 2026 un histórico 4.1% del Producto Interno Bruto, con lo que cada mexicano desde que nace adeudará 151 mil pesos en promedio.

No defendemos a los corruptos opositores anteriores, solo corregimos la plana sin mentiras: la “maldita deuda corrupta” heredada de Calderón y Peña, la duplicaron López Obrador y Sheinbaum Pardo en tan solo 7 años. Y ya que sabemos cual es el problema, ¿qué alternativas de solución tomará la presidente? Eso es lo que debe informar, es lo que interesa a los mexicanos.