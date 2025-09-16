CRISIS DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN CAMPECHE POR PROMESAS INCUMPLIDAS DE FERNANDO ORTEGA, ALITO Y LAYDA, CRITICAN

El empresario inmobiliario Nelson Danilo Gallardo Ordóñez expuso que Campeche atraviesa una crisis de falta de construcción de viviendas que se ha intensificado en las últimas décadas, y la problemática actual contrasta con las condiciones favorables de acceso a vivienda que existían hace 60 años, cuando el Fondo de la Vivienda (FOVI) ofrecía casas con un enganche de mil pesos —en ocasiones absorbido en el crédito— y mensualidades de apenas 300 pesos.

Y agregó: “A eso (la falta de construcción de casas) le agregamos las promesas incumplidas de (los exgobernadores) Fernando Ortega y Alejandro Moreno y de la presente Administración (Layda Sansores), que anunció a través de la Comisión de Vivienda, la construcción de sólo 5 casas cuando la demanda anual es de 20 mil”.

El Infonavit tiene dinero y hay créditos hasta de 2 millones de pesos, entonces para tener una vivienda de tipo medio ya no hay constructoras, hay dificultades con la cuestión de la tierra para dotar servicios, afirmó, preguntó: “¿Se va a cumplir la promesa del Gobierno Federal?”, y respondió: “No lo sé, pero la situación se agrava día a día”.

Ante esta falta de oferta -continuo-, muchas familias campechanas han optado por recurrir al “reciclaje” de viviendas. Este fenómeno consiste en que padres venden sus casas a los hijos para que éstos puedan acceder a un crédito hipotecario, una medida que evidencia las dificultades para adquirir una vivienda nueva en el Estado.

Criticó también la reducción constante en los espacios habitacionales, y destacó que la oferta de nuevas viviendas se ha detenido casi por completo. “No hay casas nuevas, los constructores se retiraron y la crisis se agrava cada día”, afirmó Gallardo Ordóñez.