SECRETARIO DE EDUCACIÓN ASEGURA QUE NO CERRARÁ LA PRIMARIA ANA MARÍA RÍOS; NO DESTITUIRÁ A SU DIRECTORA

El titular de la Secretaría de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, afirmó que la escuela primaria Ana María Ríos permanecerá abierta, pese a la exigencia de padres de familia de destituir a la directora del plantel. Señaló que la dependencia dará seguimiento cercano al caso, pero no se tomarán decisiones apresuradas sin contar con pruebas o evidencias que lo justifiquen.

El funcionario explicó que los asesores técnico-pedagógicos (ATP) y la responsable de educación primaria en Campeche, la profesora Idaly, supervisan de manera constante la escuela y dialogan con los tutores para atender sus inquietudes. Subrayó que la Secretaría busca garantizar la calidad educativa y proteger el aprendizaje de los alumnos, privilegiando siempre el diálogo y la estabilidad escolar.

Sarmiento Maldonado enfatizó que la labor de los docentes se defenderá mientras no existan evidencias en su contra, y que la supervisión y acompañamiento técnico continuarán para asegurar que los conflictos no afecten la enseñanza de los niños.