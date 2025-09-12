OLIMPIA ÁLVAREZ OBTIENE AMPARO Y ADVIERTE AL ALCALDE PABLO G. LAZARUS QUE PUEDE SER DESTITUIDO SI NO LO ACATA

La abogada y empresaria Olimpia Álvarez Casanova, secretaria del Consejo Coordinador de Carmen, denunció públicamente el despojo del que fue objeto en la calle 20, entre la 19 y la 17, por parte del Ayuntamiento encabezado por el alcalde Pablo Gutiérrez Lázarus. Explicó que, tras haber promovido un amparo, el juez le otorgó la suspensión provisional que le devuelve la posesión de la zona federal marítimo terrestre, donde presentó como pruebas su título de concesión y el acta de entrega correspondiente.

Álvarez Casanova informó que, con esta resolución, ninguna autoridad municipal ni personal del ayuntamiento puede ingresar al predio, realizar construcciones o intervenir de cualquier forma, pues la posesión le fue devuelta de manera legal. Señaló además que en caso de incumplimiento de este ordenamiento judicial, tanto el presidente municipal como los funcionarios involucrados podrían ser destituidos de sus cargos. La concesión, dijo, fue otorgada para un proyecto de estacionamiento y subrayó que cualquier ciudadano puede acceder a este tipo de concesiones federales siempre que cumpla los requisitos establecidos por la SEMARNAT.