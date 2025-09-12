ENCUENTRAN A UNA MUJER CON LESIONES MORTALES EN LA COLONIA AGRARISTA

Con una lesión en el cráneo y una herida por arma blanca en la pierna, fue localizada sin vida una mujer identificada como Heidi Yuliana Cortez Hernández, de aproximadamente 30 años y originaria de Tabasco. El hallazgo se registró la tarde de este viernes sobre la calle Marina, en inmediaciones de la colonia Agrarista. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la víctima llevaba al menos 24 horas fallecida.

Vecinos señalaron que la mujer vivía en condición de calle y tenía antecedentes de consumo de alcohol y drogas, aunque contaba con domicilio registrado en la misma zona. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio.