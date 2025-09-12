CONFIRMAN 14 CASOS DE SARAMPIÓN Y 23 DE TOSFERINA EN CAMPECHE

Josefa Castillo Avendaño, titular de la Secretaría de Salud de Campeche, informó que se han estudiado 74 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 14 resultaron positivos. El caso más reciente se registró en Ciudad del Carmen y se encuentra bajo vigilancia epidemiológica durante 21 días para descartar nuevos brotes. La funcionaria destacó que se han aplicado bloqueos vacunales y acciones de contención, y reiteró que la vacuna es la herramienta más importante para prevenir esta enfermedad, haciendo un llamado a que niños de uno a nueve años y personas de 10 a 49 años que no estén vacunadas acudan a los centros de salud y módulos móviles.

Respecto a la tosferina, se han registrado 23 casos en la entidad. Castillo Avendaño subrayó la importancia de que las mujeres embarazadas se vacunen para proteger a sus bebés durante los primeros meses de vida y exhortó a la población a sumarse a la campaña de vacunación, enfatizando que la acción no solo protege la salud individual, sino a toda la comunidad al evitar la propagación de enfermedades prevenibles.