HAY VERIFICACIÓN DIARIA A COMERCIOS Y PUESTOS EN LA FERIA DE SAN ROMÁN, Y QUIEN NO CUMPLA SERÁ SANCIONADO, ADVIERTEN

La titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal, Guadalupe Rodríguez Chávez, informó que se realizan verificaciones diarias a comercios y puestos instalados en la Feria de San Román, para garantizar la seguridad de los asistentes.

Explicó que ningún negocio puede abrir sin contar con la revisión correspondiente, y si lo hace se procederá a la clausura inmediata y notificación al empresario, aunque hasta el momento todos han cumplido con las disposiciones y se han levantado actas de cada inspección.

Rodríguez Chávez destacó que el personal mantiene recorridos constantes en el recinto ferial, para atender cualquier situación de emergencia en coordinación con la empresa organizadora, que también tiene equipo propio de seguridad. A esto se suman elementos de Policía, Bomberos y otros cuerpos de auxilio.

La funcionaria exhortó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de seguridad tanto de la empresa como de los cuerpos de emergencia, sobre todo fines de semana, y entre las principales medidas, pidió a los padres no perder de vista a sus hijos, ya que en ediciones pasadas se han registrado reportes de menores extraviados, lo que activa protocolos de búsqueda inmediata.

Asimismo, recordó que cada juego especifica restricciones de acceso: como no subir en estado de ebriedad, embarazada o quien presente problemas de presión arterial o diabetes.