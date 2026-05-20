FISCALÍA CONFIRMA ATAQUE ARMADO DURANTE CATEO EN EXHACIENDA KALÁ
El fiscal del Estado, Jackson Villacis Rosado, confirmó que los elementos ministeriales que realizaron el cateo en la colonia Ex Hacienda Kalá fueron recibidos a balazos al ingresar al predio.
Indicó que un agente resultó lesionado en una mano, hubo detenidos y se integran dos carpetas de investigación: una por la droga y el arma aseguradas, y otra por homicidio en grado de tentativa derivada de la agresión contra los ministeriales.