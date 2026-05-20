EXIGEN PRODUCTORES CRÉDITOS PAGABLES PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD LECHERA

Al recalcar que no piden dinero regalado del Gobierno, productores pecuarios urgieron al otorgamiento de créditos con tasas de interés blandas o pagables, para incentivar la producción de leche en Carmen y en el Estado, sobre todo con la planta recién inaugurada.

Rosario Baqueiro Acosta señaló que en su caso, como el de muchos, el objetivo es mejorar el volumen de producción para activar el sector, cuyos integrantes son personas con ganas de trabajar, pero las condiciones económicas y políticas del país y del Estado, además de la falta de insumos, equipos y vaquillas, han impedido que se den las cosas, y en algunas regiones abandonaron la actividad.