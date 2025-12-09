12 LESIONADOS TRAS CHOQUE ENTRE VEHÍCULO COMPACTO Y CAMIONETA DE ANTORCHISTAS EN YUCATÁN

Un grupo de antorchistas originarios del municipio de Espita, Yucatán, resultó lesionado tras un accidente registrado la tarde de este martes en la carretera estatal Maxcanú–Muna, en el estado de Yucatán.

De acuerdo con la información, un vehículo compacto colisionó contra una camioneta que transportaba a los antorchistas, lo que provocó que una de las unidades saliera de la vía.

El saldo es de 12 personas lesionadas, de las cuales 11 son antorchistas. Tras el impacto, el automóvil compacto terminó completamente destrozado, dejando a su conductor y a un acompañante prensados entre los restos de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de equipos especializados de rescate.

Elementos de emergencia brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente trasladaron a los heridos a hospitales cercanos para su valoración médica.

La zona fue acordonada por las autoridades, que ya iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.