¡GØLP£ ANTICIPADO AL BOLSILLO!; NUEVO FIN DEL CICLO ESCOLAR DEJARÁ PÉRDIDAS A PAPELEROS Y TRANSPORTISTAS Y GASTOS EXTRAS EN CARMEN

El adelanto en la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 generará afectaciones económicas para diversos sectores que dependen de la actividad educativa, advirtió el comerciante carmelita Eleuterio Verdejo Castro. Explicó que la salida anticipada de los estudiantes representa la pérdida de alrededor de 20 días de movimiento comercial, impactando a papelerías, transportistas, vendedores ambulantes y personas que ofrecen alimentos y otros productos en las inmediaciones de las escuelas.

Asimismo, señaló que la medida también afectará a las familias, especialmente a aquellas donde ambos padres trabajan, ya que deberán asumir gastos adicionales para el cuidado de sus hijos durante el periodo vacacional adelantado. Ante este panorama, los negocios relacionados con el sector educativo buscarán alternativas para mantener ingresos mientras esperan el Tianguis de Regreso a Clases y el repunte comercial previo al inicio del próximo ciclo escolar.