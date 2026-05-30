A TRAVÉS DE YERNO CARLOS AVELAR, ROMÁN VELA QUIERE ADUEÑARSE DE ÁREAS PÚBLICAS: VECINOS DE LA CHIQUITA

Habitantes de la colonia La Chiquita, en Escárcega, denunciaron mediante un video difundido en redes sociales un presunto intento de apropiación de terrenos de uso público.

Los vecinos señalaron como responsable a Román Vela, quien presuntamente actuaría a través de su yerno Carlos Avelar Cámara, excandidato a diputado por Campeche Libre. De acuerdo con los colonos, durante la mañana intentaron colocar postes para delimitar una parte del predio donde se ubican el parque, la Casa de Salud y la cancha techada, situación que provocó la intervención de los habitantes para frenar los trabajos.

Los inconformes afirmaron que dichos espacios pertenecen a la comunidad y rechazaron que puedan utilizarse para saldar supuestos adeudos por servicios jurídicos, ya que aseguran que las gestiones relacionadas con el terreno fueron realizadas por el Ayuntamiento. Además, recordaron que una hija de Román Vela figuró como titular del predio únicamente para facilitar trámites administrativos y que posteriormente se acordó transferirlo en beneficio de la comunidad. Ante la controversia, trascendió que el Ayuntamiento analiza presentar una denuncia formal para que las autoridades investiguen el caso.