AL MENOS 50 CASAS COLONIALES NECESITAN REHABILITACIÓN PARA EVITAR DERRUMBES, ADVIERTEN

-SE COORDINA EL INAH CON LA COMUNA DE CAMPECHE PARA ATENDER REPORTES

Ante el inicio de la temporada de lluvias y el riesgo de derrumbes en viviendas antiguas de la zona centro y barrios tradicionales de Campeche, la delegada del Centro INAH Campeche, Adriana Velázquez Morlet, informó que al menos 50 casas requieren intervención. Por ello, exhortó a los propietarios a acercarse para recibir asesoría sobre los requisitos y procedimientos necesarios para realizar las obras correspondientes.

La funcionaria señaló que ya sostuvo reuniones con autoridades municipales para coordinar acciones preventivas que permitan evitar afectaciones a personas y patrimonio. Asimismo, indicó que en diversos inmuebles se ha detectado el crecimiento de árboles cuyas raíces contribuyen al deterioro estructural, por lo que se implementarán medidas de atención para reducir los riesgos.