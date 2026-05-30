SE HA PEDIDO A PAPÁS APOYAR LA OPERACIÓN MOCHILA, AFIRMA DIPUTADO DE MORENA

El diputado de Morena, Gaspar de Jesús Nah Miss, señaló que desde el Congreso del Estado se ha impulsado el llamado a padres de familia y autoridades educativas para que la Operación Mochila se aplique de manera efectiva y preventiva, sin vulnerar los derechos humanos de los estudiantes. Indicó que la medida es una demanda creciente de los padres ante los recientes incidentes registrados en algunos planteles educativos.

El legislador destacó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche ha reiterado que el primer filtro de prevención debe encontrarse en el hogar. Asimismo, subrayó que la Operación Mochila está vinculada con la atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes, por lo que ya existe coordinación con la Secretaría de Salud para brindar apoyo especializado a quienes lo requieran.