DAN LUZ VERDE A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORA ADMINISTRATIVA

**Avanza proyecto Mayakán para impulsar inversiones en campeche

El Cabildo del Municipio de Campeche respaldó importantes acciones impulsadas por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre para fortalecer el desarrollo económico, energético y administrativo de la capital campechana.

Durante la Vigésima Sesión Ordinaria, los regidores autorizaron a la presidenta municipal la firma de un contrato con Energía Mayakán para la construcción del ducto paralelo “Cuxtal” Fase II, una obra estratégica que permitirá ampliar la infraestructura de transporte de gas natural y generar mejores condiciones para la atracción de inversiones y el crecimiento industrial.

Asimismo, fueron aprobadas modificaciones al Reglamento Orgánico de las Unidades Administrativas y Operativas del Municipio, con el propósito de fortalecer la eficiencia y funcionalidad de la administración municipal.

En la misma sesión también se avalaron solicitudes de jubilación y pensión para trabajadores del Ayuntamiento, refrendando el compromiso de la administración encabezada por Biby Rabelo con el bienestar de los servidores públicos.

Con estas acciones, la alcaldesa continúa impulsando proyectos y acuerdos orientados a modernizar el municipio y sentar bases para un mayor desarrollo económico y social en Campeche.