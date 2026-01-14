GERARDO SÁNCHEZ RESPONDE A SU TÍA LAYDA: “NO VENGO CON VENTAJAS, VENGO CON IDEAS”.

Luego de que la gobernadora Layda Sansores anunciara que no respaldará candidaturas de familiares, ni aceptará nepotismo en las próximas elecciones su sobrino Gerardo Sánchez respondió públicamente a través de sus redes sociales.

En un mensaje difundido en la cuenta Soygerardosan, señaló que no busca ventajas políticas y afirmó: “No vengo con ventajas, vengo con ideas… estoy convencido de buscar que Campeche alcance la armonía”, en referencia al posicionamiento asumido por su tía respecto al nepotismo en las próximas elecciones.

Gerardo Sánchez “Seso Loco” ha sido fanático activo de tomarse fotos en eventos públicos para hacerse visible. Ha compartido en sus redes personales visitas al interior del estado saludando a “amigos” y hablando de los proyectos y “logros ” de su tía Layda.