EN REDES: ACUSADOS DE VIOLACIÓN GRUPAL ANUNCIAN QUE VAN A ENTREGARSE

A través de audios que subieron a sus redes sociales, Jorge y Yeshua, jóvenes acusados de violación tumultuaria, dijeron tener pruebas para demostrar su inocencia en el momento procesal, por lo cual se entregarán a las autoridades, en quienes confían para manejar el caso con imparcialidad.

Yeshua expuso que se han dicho que hay más víctimas, lo cual calificó como un invento de “esas personas”.

Jorge pidió parar el odio en su contra en redes sociales, pues afecta a su círculo familiar y a él, y que espera que quienes lo difaman paguen conforme a la ley.

Ambos pidieron evitar juicios anticipados, y anunciaron que se entregarán voluntariamente para enfrentar el proceso judicial conforme a la ley, lo que no han hecho porque estuvieron recabando pruebas a su favor.

Como se recordará, la denuncia fue interpuesta por Susan Saravia, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche, quien aseguró haber sido víctima de la agresión sexual grupal el 31 de marzo. Jorge y Yeshua están prófugos; el otro acusado, detenido.