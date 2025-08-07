CAMPECHE, EN LLAMAS: CRECEN NARCO, VIOLENCIA Y CENSURA EN EL GOBIERNO DE LAYDA SANSORES: EMEEQUIS

El medio nacional Emeequis difundió en sus redes un video en el que advierte sobre el avance del crimen organizado en Campeche, donde cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya tienen presencia significativa, según la DEA. En 2024 se reportaron 350 denuncias por narcomenudeo, cifra que ya fue superada en los primeros seis meses de 2025. También aumentaron los homicidios, de 85 a 95 anuales, y las denuncias por extorsión subieron de 33 a 96 en solo dos años. Al menos cinco grupos criminales se disputan el territorio, y en una semana de julio se registraron cuatro detenciones por narcomenudeo.

En contraste con esta creciente violencia, Emeequis señala que el gobierno de Layda Sansores se enfoca en el espectáculo mediático y reprime la crítica. Denuncian censura a la prensa y una actitud intolerante ante los señalamientos. Organismos de derechos humanos acusan represión y falta de libertades en el estado. “Campeche hoy, más narco, más violencia y