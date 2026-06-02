LA COMUNA DE CAMPECHE LIMPIA Y DESAZOLVA DE MANERA CONTINUA CANALES Y REJILLAS PARA PREVENIR INUNDACIONES

San Francisco de Campeche.- Al recalcar que tienen vigilados y atendidos puntos rojos por inundaciones, entre ellos Flor de Limón, la avenida Gobernadores a la altura donde estuvo el monumento a Pablo García, Lomas y la avenida Concordia por Quinta de los Españoles, el director de Servicios Públicos de la Comuna de Campeche, José Manuel Rivero Arroyo, señaló que realizan acciones continuas de limpieza y desazolve de canales, coladeras y rejillas para dar fluidez al agua de lluvia.

Explicó que una labor importante para evitar que los desechos lleguen y tapen alcantarillas es la descacharrización, que ha sido exitosa gracias también a la colaboración ciudadana, al evitar sacar residuos a la vía pública, lo que contribuye a prevenir inundaciones.

Rivero Arroyo agregó que adicionalmente se cuenta con brigadas en los siete distritos para intervenir de inmediato ante cualquier afectación, además de mantener monitoreo permanente en zonas que normalmente registran inundaciones.

Aunque la temporada oficial de ciclones inicia el primer día de junio, las lluvias llegaron antes a la entidad, pero el Municipio de Campeche se preparó oportunamente con la limpieza y desazolve de diversos canales, coladeras y rejillas, manifestó.

Las labores no sólo continúan de manera preventiva antes de las precipitaciones, sino también después de cada lluvia, pues las cuadrillas salen a las calles para atender los sectores que lo requieren, como parte del Plan de Lluvias de cada año, finalizó el funcionario.