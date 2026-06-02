QUE TODOS LOS CENTROS DE SALUD TENGAN INTERNET, EL OBJETIVO DE ESTE AÑO DE LA PRESIDENTA; ¿Y LAS MEDICINAS?

En su mañanera de este martes 2 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este año se busca que todos los centros de salud del IMSS, Issste e IMSS-Bienestar cuenten con internet para compartir expedientes clínicos y facilitar la comunicación con hospitales y especialistas.

El objetivo, subrayó, es que todas y todos los mexicanos tengan un expediente clínico digital, de manera que cuando acudan a un centro de salud ya se conozcan datos como su nombre, fecha de nacimiento, enfermedades que padecen, cuántas veces han sido atendidos y qué medicamentos utilizan, lo que facilitará la integración de los servicios de salud.