“LE PIDES LA RENUNCIA O NOSOTROS LO HACEMOS”, FUE EL ULTIMÁTUM DE ADÁN A SHEINBAUM PARA EXIGIR LA SALIDA DE GERTIZ: CÓDIGO MAGENTA

Al recalcar que la preocupación es si la Fiscalía es una gran ventana para ver el tipo de política ideologizada, partidizada y sesgada que se está teniendo en la parte judicial, Código Magenta resaltó el efecto del “coletazo” que dio Adán Augusto López al ir a ponerle el ultimátum a la Presidenta como para decirle “Te vengo a correr la cortesía de que tú le pidas la renuncia al fiscal, pero si no lo haces, nosotros como quiera lo vamos a hacer”.

Agregó que hasta ahora nadie ha dicho qué ha pasado, porque ni Claudia Sheinbaum, ni el Senadom ni nadie le ha confirmado la famosa embajada a Alejandro Gertz Manero, quien debe estar “que se lo carga el payaso, pero ¿qué sucedió al entrar Ernestina Godoy?, lo que fue la reconciliación de la Presidenta con la nomenclatura de Tabasco, de los que manejan el país de a deveras y con quienes ya son buenos amigos”.