EL CASO DE PERSECUCIÓN Y EMBESTIDA DE LA GOBERNADORA CONTRA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ ESTÁ INCLUIDO EN EL LIBRO “CÁLLENSE…”: CIRO GÓMEZ LEYVA
En su programa para Fórmula Noticias, el conductor Ciro Gómez Leyva anunció la presentación del libro “Cállense, los nuevos rostros de la censura”, cuyo autor Humberto Mussachio compiló una serie de testimonios de periodistas acosados por las autoridades, uno de los cuales es la persecución y hostigamiento contra el campechano Jorge Luis González Valdez “por parte de Layda Sansores, de las autoridades judiciales, de la Fiscalía, de todos contra él… “es una embestida de la gobernadora”.
Ciro Gómez Leyva explicó que “Cállense…”, muestra cómo se ha dado el acoso judicial a comunicadores, que van desde Carlos Loret de Mola hasta Julio ‘Hernández’ Astillero.
Al respecto, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 29 para México y Cetroamérica considera que la libertad de expresión no puede retroceder en México.
Artículo 59 documentó 51 casos de ∆co$o judicial contra periodistas en México, el más alto en la última década, “una cifra sin precedentes”.
En el anuncio de la presentación, Ciro Gómez dio a conocer que, en una entrevista para El Universal, Humberto Mussachio afirmó: “No somos el enemigo; se necesita a la prensa crítica”.
El libro está integrado por 43 artículos y 3 antologías.