MENOR DE 13 AÑOS ES LOCALIZADA TRAS IRSE CON UN MAYOR DE EDAD Y AUSENTARSE DE SU CASA

La familia recibió llamadas telefónicas pidiendo hasta un millón de pesos para su liberación

Ciudad del Carmen.- Luego de ser reportada como ausente tras haberse retirado con un joven de 19 años identificado como Leonardo, situación que generó preocupación entre familiares y activó una búsqueda por parte de la madre, quien solicitó apoyo ciudadano, una menor de 13 años fue localizada.

De acuerdo con información disponible, familiares acudieron a un domicilio ubicado sobre la avenida Camarón, en Ciudad del Carmen, donde residen la madre y la abuela del joven, quienes dijeron no saber de lo ocurrido y se comunicaron vía telefónica con él para pedirle que regresara a la menor.

Horas más tarde, la adolescente se reportó para avisar que estaba cerca de una institución bancaria en la zona centro, a donde acudieron sus familiares para su localización.

El caso ha generó cuestionamientos debido a que el joven involucrado es mayor de edad, lo que podría configurarse como un delito.

Además, familiares señalaron además que, según la versión de la madre y abuela del joven, éste contaría con antecedentes y en ocasiones anteriores habría sido detenido.

Durante el tiempo que la menor estuvo ausente, la familia recibió múltiples llamadas telefónicas de personas que afirmaban tenerla retenida, solicitando dinero a cambio de su supuesta liberación, con exigencias que llegaron al millón de pesos, lo que incrementó la angustia de los familiares.

