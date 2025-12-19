VACACIONAN DESDE HOY 258 MIL 708 ALUMNOS DE TODOS LOS NIVELES, 17 MIL 332 MAESTROS Y 6 MIL DEL PAAE
Campeche.-A partir de hoy este viernes 19 de diciembre, un total de 258 mil 708 estudiantes de todos los niveles educativos iniciarán el primer periodo vacacional del ciclo escolar 2025–2026, de acuerdo con el calendario escolar vigente.
Asimismo, 17 mil 332 docentes y seis mil 150 integrantes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), también disfrutarán del asueto decembrino.
Según el calendario escolar, el retorno a las actividades académicas en el nivel básico será de manera escalonada: los directivos escolares reanudarán labores el 7 de enero de 2026 con el Taller Intensivo, maestras y maestros harán lo propio con el Taller Intensivo para Docentes al día siguiente, mientras los estudiantes regresarán a las aulas el 12.