POR CRISIS Y MIEDO AL DESPIDO MUCHOS TRABAJADORES NO PROCEDEN DE MANERA LEGAL SI NO RECIBEN EL AGUINALDO: ABOGADO; ¡MAÑANA ES ÚLTIMO DÍA!

Ciudad del Carmen.- Al lamentar que la lentitud de las autoridades laborales sigue siendo un problema, el abogado Manuel de Atocha Novelo Chávez recordó que mañana 20 de diciembre es la fecha límite establecida por la Ley Federal del Trabajo, para que las y los trabajadores reciban el pago del aguinaldo, prestación obligatoria para los patrones, y aunque hay recursos legales en caso de incumplimiento, muchos afectados no proceden por la difícil situación económica que predomina en la Isla y por miedo al despido.



Explicó que no existe un “procedimiento para pagar” la referida prestación, pues se trata de una obligación legal directa, y en caso de incumplimiento, el trabajador puede acudir a partir del 21 de diciembre al Centro de Conciliación Laboral, donde citarán al patrón para intentar llegar a un acuerdo.



Novelo Chávez señaló que de no lograrse la conciliación, el trabajador puede proceder ante los juzgados laborales, lo que no sólo obliga al patrón a pagar, sino también puede derivar en la imposición de multas proporcionales al monto que no se pagó, y agregó que incluso los sindicalizados pueden emplazar a huelga para exigir el cumplimiento de esta prestación y los retroactivos, aunque pocos empleados se animan a iniciar un procedimiento legal.



Pese a que ley protege al trabajador, la realidad económica provoca que muchos desistan de reclamar por temor a represalias o al despido, especialmente cuando existen sindicatos “charros” o que no defienden de manera efectiva los derechos laborales, lo que lo convierte en esclavo, lamentó, y precisó que en el caso del aguinaldo, el trabajador tiene un año de plazo para reclamar el pago.