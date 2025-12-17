EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

A PAGAR PLACAS, PESE A MALA ECONOMÍA.

¿Recuerda usted cuando Layda Sansores era opositora y mentaba madres cada que las autoridades pedían préstamos y cobraban derechos? Pues ahora resulta que además de querer heredarnos una deuda de mil millones de pesos a pagar en los próximos 20 años, el Gobierno de Todos los Sansores dará de regalo navideño a los campechanos un obligatorio cambio de placas que tendrán que pagar a partir de enero y costará $1,527.39 pesos para automóviles y $509.13 a motociclistas.

El cobro de placas cae como un balde de agua helada a la decreciente economía de los campechanos, que tendrán que privarse de muchas cosas para pagar el derecho que hoy, como gobernadora, impone Layda Sansores. quien no pague al vencer el plazo será perseguido, acosado y extorsionado por Marcela Muñoz y su corrupta policía, que sirve y protege a delincuentes, pero persigue a la ciudadanía que le paga sus salarios.

Son las tácticas represoras de este nefasto gobierno sansorista, que en los Martes de Jaguar se dice empleado del pueblo, pero en la práctica ha sido un tirano con los campechanos. Peor noticia es que de ganar Morena las elecciones en el 2027, seguiremos padeciendo la ineficiencia de la titular de la SPSC, Marcela Muñoz, que será ratificada en el cargo por el abanderado de Layda Sansores, quien al igual que AMLO, se irá a La Chingada pero buscará seguir mandando.

INQUIETA EXISTENCIA DE CAMPAMENTOS CRIMINALES.



La Crónica de Hoy, en su editorial de Pepe Grillo, comenta del acto terrorista que se registró en Coahuayana, Michoacán, donde un coche bomba con piloto suicida explotó frente a la estación de policía, dejando al menos 5 personas muertas y 12 lesionadas. Pese a ello, la presidente Claudia Sheinbaum se niega a combatir al crimen organizado. Sintetizamos.

“Para que los bombazos como el ocurrido frente a las oficinas de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, no se repitan la clave es que los responsables no se salgan con la suya… por eso se recibió con beneplácito la información de qué elementos de las fuerzas armadas desmantelaron un campamento criminal y detuvieron a seis malandros… la sola existencia de un ‘campamento criminal’ es inquietante. ¿Cuántos más hay?”

En el sur del estado de Campeche hay por lo menos un par de campamentos criminales y tanto las autoridades estatales como la Sedena tienen conocimiento de ello desde hace al menos 4 años. Incluso en uno de los retenes detuvieron a un par de criminales portando armas largas —fueron exhibidos en fotografías con la candidata morenista Jamile Moguel—, pero fueron inmediatamente liberados por el entonces fiscal, Renato Sales Heredia. ¿Qué hay de eso?