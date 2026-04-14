martes, abril 14, 2026
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¡DEJARON MORIR A ADULTO MAYOR! LE NEGARON ATENCIÓN EN EL “MANUEL CAMPOS” Y NO LLEGÓ A TIEMPO AL IMSS

San Francisco de Campeche.- Al arribar al Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un adulto mayor falleció luego de que le negaran atención en el Manuel Campos.

Familiares que se encontraban en el área de Urgencias reportaron lo anterior, y precisaron que doctores les notificaron de que su pariente ya no contaba con signos vitales. Avisaron a la Fiscalía General del Estado

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