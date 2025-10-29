EN LA PUERTA DE SU CASA LE ROBAN CAMIONETA A VECINA DE FRACCIORAMA 2000

San Francisco de Campeche.- En la calle Niebla, entre Llovizna y avenida Tormenta de Fracciorama 2000, una vecina denunció el robo de su vehículo Mazda Cx5 con placas del Estado de Yucatán.

La propietaria dio a conocer que anoche estacionó su camioneta afuera de su domicilio, y hoy alrededor de las 10 de la mañana al salir a unas diligencias, se percató que el vehículo, de color rojo, ya no estaba.

De inmediato avisó al 911 y luego llegaron elementos policiacos a tomar datos y realizar rondines para ver si ubicaban el vehículo.