DICE BERNHARD REHN QUE EN LA OBRA DEL TREN LIGERO NO HAY DEFICIENCIAS SÓLO SE LE HACEN MEJORAS

El encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) en Campeche, Bernhard Rehn, afirmó que en la obra del Tren Ligero no hay deficiencias, por lo cual se le hacen mejoras, dijo no saber de las declaraciones tanto de la alcaldesa Biby Rabelo de que no recibirá esa infraestructura de no corregirse irregularidades, ni de la advertencia del diputado morenista Antonio Jiménez Gutiérrez, de que la empresa Mota Engil, encargada de la construcción, no se podría ir de Campeche hasta corregir las deficiencias.

Hoy, personal de la Sedena, del Gobierno del Estado, de la Sedumop y de la empresa Mota Engil, recorrieron la zona de La Ermita, donde los habitantes han resultado afectados por inundaciones.

El austriaco Bernhard Rehn afirmó que en el Tren Ligero no hay deficiencias, pero se realizarán obras complementarias para su mayor eficiencia, y expuso que toda obra tiene su normativa y un contrato que cumplir. Agitado por la caminata y con la playera empapada de sudor, admitió que hay partes que pertenecen al Municipio de Campeche, como el parque de Carrillo Puerto, y afirmó que en la última lluvia fuerte el agua escurrió rápido en todos los puntos críticos en esta zona.

A la pregunta de qué falta, el funcionario estatal resumió: “Afinaciones, detalles, de lo que informaremos al Municipio”. Ante los señalamientos de vecinos sobre deficiencias en alcantarillas, se plantearon opciones como conectarlas a los drenajes cercanos y elaborar otro para desaguar el agua pluvial hacia calles aledañas.