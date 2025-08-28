jueves, agosto 28, 2025
Lo último:
Locales

TAXISTAS EXIGEN A LAYDA FRENAR LA “PIRATERÍA” Y A LÓPEZ GAMBOA IRSE SI NO PUEDE CON EL PAQUETE; DAN 1 SEMANA DE PLAZO PARA OPERATIVOS

Publicad0rTelemar

Acceso libre a plataformas no solucionará problema del desempleo, sino perjudicará a más de 15 mil personas en sector transportista

https://youtu.be/LHj8-AOC4pY

San Francisco de Campeche .- Al advertir que dieron de plazo de una semana a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) para que realice operativos contra la “piratería”, conductores de taxis conocidos como “martillos” exigieron a la gobernadora Layda Sansores poner freno al servicio ilegal, y si el director de la Artec, Jorge Luis López Gamboa, no puede con el paquete, que se lo deje a uno que esté especificado para realizarlo.


Si la gobernadora quiere tapar el Sol con dedo ante tanto desempleo, y piensa que permitiendo el acceso a Indrive y Didi solucionará el problema de la falta de trabajo por la ausencia de fábricas e industrias en el Estado, para emplear hasta a los “ninis”, está mal porque perjudica a más de 15 mil personas en el medio del transporte y arriesgando a tu propia gente a actos delictivos.


Al recalcar que ya los está acalambrando la “piratería”, se quejaron de que han intentado dialogar con López Gamboa, quien se niega a atenderlos, revelaron que la anunciada aplicación para el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) está en stand by, ante lo cual están en desventaja con Indrive y Didi, pues así no pueden hacerles cierta competencia, y aclararon que no están en contra de las aplicaciones, sino exigen que sean regularizadas.


Anunciaron que si pasa la semana de plazo sin respuesta, se meterán a las aplicaciones de Indrive y Didi, y si el Gobierno llega a detectar que no estamos legalizados, “se va a armar un desmadre”.


Y subrayaron: “Que el Gobierno nos diga si está incitando a la violencia, para saber si continuamos en el taxi o nos vamos de lleno a la ‘piratería’. Me conviene, me bajo del taxi, me engancho con un carro nuevo y trabajo con una gama de clientes y no pago nada, ni me caliento la cabeza con las firmas”.

También te puede gustar

POR PRIMERA VEZ, LA DIÓCESIS DE CAMPECHE REALIZARÁ LA “ANTORCHA SACERDOTAL”

Publicad0rTelemar

Violenta Layda la ley al seguir amenazando a los policías: Portela Chaparro

joscruzhtmp

Exigen al Ayuntamiento de Campeche reparar luminarias en Lerma

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *