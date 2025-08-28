TAXISTAS EXIGEN A LAYDA FRENAR LA “PIRATERÍA” Y A LÓPEZ GAMBOA IRSE SI NO PUEDE CON EL PAQUETE; DAN 1 SEMANA DE PLAZO PARA OPERATIVOS

Acceso libre a plataformas no solucionará problema del desempleo, sino perjudicará a más de 15 mil personas en sector transportista

https://youtu.be/LHj8-AOC4pY

San Francisco de Campeche .- Al advertir que dieron de plazo de una semana a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) para que realice operativos contra la “piratería”, conductores de taxis conocidos como “martillos” exigieron a la gobernadora Layda Sansores poner freno al servicio ilegal, y si el director de la Artec, Jorge Luis López Gamboa, no puede con el paquete, que se lo deje a uno que esté especificado para realizarlo.



Si la gobernadora quiere tapar el Sol con dedo ante tanto desempleo, y piensa que permitiendo el acceso a Indrive y Didi solucionará el problema de la falta de trabajo por la ausencia de fábricas e industrias en el Estado, para emplear hasta a los “ninis”, está mal porque perjudica a más de 15 mil personas en el medio del transporte y arriesgando a tu propia gente a actos delictivos.



Al recalcar que ya los está acalambrando la “piratería”, se quejaron de que han intentado dialogar con López Gamboa, quien se niega a atenderlos, revelaron que la anunciada aplicación para el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) está en stand by, ante lo cual están en desventaja con Indrive y Didi, pues así no pueden hacerles cierta competencia, y aclararon que no están en contra de las aplicaciones, sino exigen que sean regularizadas.



Anunciaron que si pasa la semana de plazo sin respuesta, se meterán a las aplicaciones de Indrive y Didi, y si el Gobierno llega a detectar que no estamos legalizados, “se va a armar un desmadre”.



Y subrayaron: “Que el Gobierno nos diga si está incitando a la violencia, para saber si continuamos en el taxi o nos vamos de lleno a la ‘piratería’. Me conviene, me bajo del taxi, me engancho con un carro nuevo y trabajo con una gama de clientes y no pago nada, ni me caliento la cabeza con las firmas”.