MIENTRAS LA ECONOMÍA DE CARMEN ESTÁ EN RECESIÓN, NO HAY INDICIOS DE QUE PEMEX PAGARÁ PRONTO LOS CONTRATOS DEL 2024: GONZALO HERNÁNDEZ

Ciudad del Carmen.- Al señalar que lo único que han circulado son rumores de que lo del 2024 sería programado para el 2027, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los empresarios locales, el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, Gonzalo Hernández Pérez, alertó que aunque Pemex ha venido regularizando pagos del 2025, la preocupación sigue siendo la cartera vencida de 2024, pues mantiene paralizada y en recesión la economía local y no hay certeza de pago.



Nos dicen que esperemos, que sigamos trabajando, pero la realidad es que las empresas ya arrastran deudas, han despedido personal y no hay garantía de que vayan a liquidar pronto, expresó.



El dirigente empresarial reconoció que algunos socios contemplan recurrir a la vía legal para reclamar los adeudos, pero la mayoría teme represalias que puedan significar la cancelación de contratos vigentes. “Es @rm@ de doble filo, pues si demandas corres el riesgo de que Pemex te cierre las puertas y te deje fuera de futuros proyectos”, refirió.



Hernández Pérez puntualizó que la crisis del sector petrolero no sólo afecta a compañías proveedoras, sino también al comercio, a los restaurantes y al consumo interno. “Esta ciudad depende del petróleo. Si Pemex no paga, no hay liquidez, no circula el dinero, cierran negocios y se siguen perdiendo empleos”, resumió.

Aunque en semanas recientes han sido liberados contratos nuevos, el dirigente empresarial consideró que apenas representan “un pequeño respiro, una bocanada de oxígeno, es decir, es insuficiente para revertir la recesión que arrastra la Isla”.