POR CRISIS ECONÓMICA CAYÓ EN 50% LA MATRÍCULA DE ESCUELAS PARTICULARES Y DIFICULTADES PARA PAGAR AL PERSONAL, LAMENTAN

La directora del Jardín de Niños “Sigmund Freud”, Rosa del Sagrario Campos Mena, advirtió que la crisis económica que atraviesan las familias carmelitas —derivada de despidos masivos en empresas del sector energético—, ha provocado una drástica disminución en la matrícula escolar de instituciones privadas y problemas para sostener a su personal.

Y explicó: “Muchas familias han tenido que retirar a sus hijos por falta de empleo. Algunos padres fueron reubicados, otros despedidos, y ya no pueden sostener el costo de una escuela particular”.

Campos Mena detalló que la prioridad de los hogares ha cambiado, pues ahora se enfocan en garantizar la alimentación y gastos básicos, dejando la educación privada como una opción insostenible para muchos.

“Los padres hacen esfuerzos, pero no pueden más. Incluso quienes conservan empleo han tenido que mudarse o ajustar sus gastos al extremo, y algunos trabajan de más por el mismo salario para no ser despedidos”, señaló.

La directiva consideró necesario que las autoridades reconozcan la situación que viven tanto las familias como las escuelas particulares, muchas de las cuales tienen problemas para no despedir personal.

“En el ciclo 2024-2025 la matrícula cayó en 50%, pero esperamos que en el 2025–2026 se estabilice. Detrás de cada baja hay un niño afectado y una escuela que también lucha por sobrevivir”, expresó.