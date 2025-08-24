JOVEN DE 24 AÑOS ES HALLADA SIN VIDA EN SU VIVIENDA

La madrugada de este domingo fue localizado el cuerpo sin vida de Ana C. P. P. de 24 años y originaria de El Limar, Chiapas, en el interior de la vivienda que compartía con su hermano menor, ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles. El hallazgo se registró en un predio de la calle 29 de Abril por José Narváez, donde paramédicos confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones. De manera extraoficial trascendió que horas antes la joven habría convivido con su pareja sentimental, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias que derivaron en la lamentable situación. Las autoridades ministeriales continúan con las indagatorias para esclarecer el caso.