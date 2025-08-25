lunes, agosto 25, 2025
Lo último:
Municipales

GRAVE CRISIS ECONÓMICA EN CARMEN POR ADEUDOS DE PEMEX: MEDINA FARFÁN

user editor

El dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, denunció que la falta de pago de Petróleos Mexicanos a empresas locales ha provocado una fuerte crisis económica en Carmen, afectando principalmente a pequeños negocios que enfrentan serios problemas de liquidez y, en muchos casos, el cierre de sus puertas. Señaló que esta situación ha generado pérdida de empleos y un debilitamiento general de la economía municipal.

Medina Farfán urgió a que Pemex cumpla con los pagos pendientes para reactivar la economía y proteger los empleos, pero también subrayó la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso en Carmen. Propuso impulsar actividades como el turismo, los agronegocios, la pesca, el desarrollo tecnológico y la maquila, con el objetivo de que el municipio no d.ependa únicamente de la industria petrolera

También te puede gustar

Falta de espacios en el cementerio de la Villa de Pomuch

telemarwebmaster_gs2m70wg

Se desploma hasta un 70% el precio del chile habanero en Hopelchén.

telemarwebmaster_gs2m70wg

Gobernador Aysa González entrega obras y acciones en Escárcega, Candelaria y Palizada

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *