GRAVE CRISIS ECONÓMICA EN CARMEN POR ADEUDOS DE PEMEX: MEDINA FARFÁN

El dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, denunció que la falta de pago de Petróleos Mexicanos a empresas locales ha provocado una fuerte crisis económica en Carmen, afectando principalmente a pequeños negocios que enfrentan serios problemas de liquidez y, en muchos casos, el cierre de sus puertas. Señaló que esta situación ha generado pérdida de empleos y un debilitamiento general de la economía municipal.

Medina Farfán urgió a que Pemex cumpla con los pagos pendientes para reactivar la economía y proteger los empleos, pero también subrayó la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso en Carmen. Propuso impulsar actividades como el turismo, los agronegocios, la pesca, el desarrollo tecnológico y la maquila, con el objetivo de que el municipio no d.ependa únicamente de la industria petrolera