FAMILIARES RECLAMAN JUSTICIA POR DESAPARECIDOS A LA GOBERNADORA; ELLA AFIRMA QUE LA BÚSQUEDA NO HA CESADO

Escárcega.- Tenemos más de un mes y no tenemos respuesta ni nada de ningún Gobierno, aquí hacen lo que quieren y se llevan a nuestros hijos y nos @men@zan con un “no te metas”, increparon familiares de los secuestrados en agosto pasado en Aguacatal a la gobernadora, quien aseguró que continúa la búsqueda, y que es el primer caso que se tiene de desaparecidos.

Entonces se está como los gatos en espera de que salga el ratón para agarrarlo, y mientras no hagamos un frente seguiremos iguales, lamentó uno de los familiares.

Antes, tras gritar repetidamente “¡justicia, justicia, justicia!” y portando pancartas con fotos de sus seres queridos, los familiares, plantados en el acceso del recinto donde el alcalde Juan Carlos Hernández Rath rendirá su Informe, le recalcaron que la ciudadanía necesita ser escuchada, ante lo cual la mandataria asintió con la cabeza y dijo: “No hemos dejado de buscarlos”.

Nos sentimos impotentes, sobre todo porque se trata de jóvenes, señaló la gobernadora, ante lo cual le aseveraron: “Ellos (los plagiados) solamente hacían su trabajo, no estaban metidos en cosas malas y nos duele que nos lo hayan arrebatado de esa manera, pero los levantaron porque eran testigos”.

Luego, para estar en “contacto permanente”, la jefa del Ejecutivo Estatal les dijo que tendrían el número personal de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, quien accedió.