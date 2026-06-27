EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 DE JUNIO 2026

MORENA SACA DE ENCUESTAS AL SESO LOCO.

Alfredo González, en su columna ‘A Fuego Lento’, confirmó que Morena ya frenó al deschavetado sobrino incómodo: “Ante el riesgo de un escándalo de nepotismo en Campeche, Ariadna Montiel y Citlali Hernández tomaron una decisión: Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, quedará fuera de la contienda interna. No habrá encuesta con su nombre.”

El columnista refiere que “el partido guinda no aceptará la participación ni incluirá en las encuestas al sobrino incómodo, a quien poco le ha importado todo. Hasta ayer seguía trabajando la candidatura en campo, llevando apoyos a comunidades. La dirigencia dio por contenida la crisis, pero en política, las crisis no se contienen con declaraciones. Se contienen con hechos.”

Considerando que Layda Sansores toda su vida ha sido una traidora y que el Seso Loco sigue en millonaria campaña, es evidente que no se repetirá la alianza que le dio el triunfo a Sansores en 2021: Morena no aceptará al sobrino incómodo, quien sí buscará la gubernatura por el PT, mientras el PVEM apoyará a MC. Layda Sansores traicionó a la 4T para hacer gobernador a su sobrino.

HABILITADO ELISEO PARA BUSCAR LA GUBERNATURA.

Este pasado jueves el Tribunal de Justicia Administrativa concedió por unanimidad un amparo liso y llano que dejó sin efecto la inhabilitación de Eliseo Fernández Montúfar, quien lidera las preferencias electorales en Movimiento Ciudadano para la candidatura a gobernador en la elección de 2027. La noticia cayó como balde de agua helada a Morena, que aún no asimila la traición de Layda Sansores, que busca imponer a su sobrino Seso Loco como candidato por el PT.

Saltó al cuadrilátero político el ignorante dirigente guinda, Erick Reyes León, que en un video afirmó que el amparo no habilita a Eliseo Fernández, que sólo regresa el caso al Tribunal Administrativo local. Sus mentiras encontraron pronta respuesta en voz del abogado Félix Sélem Villanueva, quien invitó a Reyes León a dejar de mentir y desinformar a la sociedad campechana.

“Erik Reyes se ve que no eres abogado, tus mentiras demuestran que no tienes límites para dañar a los campechanos. La resolución concede el amparo de la justicia federal para que se anule la del TJA que inhabilitó al quejoso… deja sin efectos la inhabilitación. Es tema está resuelto. El quejoso no está impedido para ser electo.” Diría el Chavo del 8 de Erick Reyes: “qué bruto, póngale cero”.