sábado, junio 27, 2026
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¡CAMPAÑA ILEGAL DESCARADA! PROMUEVE LAYDA A PABLO

Pese al llamado de la dirigencia nacional de Morena a evitar el uso de recursos públicos y la promoción de determinados aspirantes a candidatos por parte de autoridades estatales, la gobernadora Layda Sansores promociona de manera descarada e ilegal a su “delfín”: el exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, para imponerlo en la Coordinación de la Defensa de la 4T.

Como prueba está la repartición de trípticos estatales de “Carmen se transforma”, donde aparece su imagen junto a las de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de Gutiérrez Lazarus.

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