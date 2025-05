EN REDES: EXHIBEN A ENCUBRIDORES DE AGRESORES SEXUALES QUE ASPIRAN A MAGISTRADOS Y JUECES, ENTRE ELLOS A JUAN ALCUDIA VÁZQUEZ

Bajo señalamientos de v¡iol3ntadores de mujeres e infancias, corruptos, indolentes ante la justicia, encubridores de agresores y de agresores vicarios y sexuales, entre otros, la página Rostros de la impunidad y la corrupción convocó a no votar por candidatos a magistrados y jueces, entre ellos Juan Pedro Alcudia Vázquez.

La publicación señala: “Nuestro voto es resistencia, no olvidamos, no perdonamos y no vamos a permitir que el poder siga protegiendo a quienes nos violentan. Ni un voto a estos agresores y cómplices de agresores. Seguiremos actualizando #SumateyComparte”.