EJECUTAN OTRA PERSONA EN MENOS DE 4 HORAS, AHORA EN CHINÁ

Ayer sábado, en menos de cuatro horas ocurrió otra ejecución en el Estado, un hombre sin identificar apareció muerto dentro de un vehículo abandonado en la entrada de la pista de motocross de la colonia Santa Rosa, en la comisaría de Chiná. La víctima presentaba impactos de arma de fuego en cabeza y cuello, por lo que la Fiscalía General del Estado de Campeche abrió una carpeta por homicidio calificado. El cuerpo fue encontrado dentro de un Nissan Versa gris con placas foráneas, trasladado más tarde al SEMEFO, mientras el automóvil quedó bajo resguardo en el corralón de la Vicefiscalía General.

Este asesinato se convirtió en el tercer ejecutado de diciembre, sin detenidos. La ejecución de Chiná ocurrió a menos de 4 horas del crimen de una mujer en Ciudad del Carmen, hechos que contrastaron con el anuncio reciente de la gobernadora Layda Sansores sobre la detención y vinculación a proceso de presuntos integrantes de un grupo generador de violencia relacionado con ejecuciones, un feminicidio y atentados en el municipio de Campeche.