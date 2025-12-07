“MIENTRAS EL PUEBLO SUFRE, ELLOS FESTEJAN SUS 7 AÑOS DE MALOS GOBIERNOS”

Por: Locutor René Narváez Lozada “La voz de México”

¿Les pregunto en verdad tenemos algo que festejar?

Fíjese usted en nuestra realidad:

*Los ALIMENTOS se han encarecido y ahora el dinero solo alcanza para comprar lo básico.

*¡Hospitales con farmacias semi vacías! Y medicos trabajando sin insumos, equipos ni medicamentos!

*Campesinos que piden financiamiento para sembrar y cosechar maiz, frijol, arroz, frutas y vegetales y en lugar de recibír el apoyo del gobierno, son ASESINADOS o reciben AMENAZAS Y REPRESIÓN.

*Choferes y transportistas que sufren la inseguridad en las carreteras. Y sufren violencia y extorsión de la policía.

*Decenas de PERSONAS DESAPARECIDAS O ASESINADAS a diario mas de 70 y ¡El gobierno federal dice que los asesinatos estan disminuyendo!

*Diario aparecen actos de FUNCIONARIOS denunciados por CORRUPCIÓN y de familiares de estos involucrados en negocios ilícitos y hasta con delincuentes y crimínales

Les pregunto ¿Se les hace que esto es justo?

¡Es increíble ver cómo se gasta dinero del pueblo tratando de conservar su supuesta aceptación, en lugar de invertir en medicinas!

Es evidente que esta fantasía del gobierno se les cae pues la realidad es ¡El rechazó que reciben cada vez que se presentan en público!…