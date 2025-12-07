CAMIONES KO’OX EXCEDEN LAS DIMENSIONES DEL TRAZO URBANO: ¿NO HUBO ESTUDIO TÉCNICO O SOLO FUE CAPRICHO?

El encargado de la Secretaría de Obras Públicas, Bernhard Rehn, confirmó que las dimensiones de las unidades del sistema Ko’ox no se ajustan al trazo urbano angosto de Campeche. Señaló que las calles existentes no pueden modificarse moviendo edificaciones y recordó que el diseño de rutas fue evaluado durante un periodo prolongado entre Movibus y Artec, lo que deja abierta la pregunta sobre si realmente existió un estudio técnico adecuado o si la elección de los camiones respondió a una decisión poco analizada. Rehn aceptó que las vialidades reducidas generan choques y complicaciones operativas, situación que se relaciona directamente con el tamaño de los vehículos utilizados.

El funcionario explicó que aún se requieren ajustes y que podrían aplicarse si se solicitan de manera formal. Añadió que habrá cambios en estaciones y un incremento en la cantidad de paraderos en puntos estratégicos una vez que reciban la información social necesaria para avanzar. También pidió a los choferes cumplir el reglamento de tránsito y conducir de manera defensiva, mientras llamó a la ciudadanía a mantener el respeto en la convivencia vial.