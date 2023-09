Tómelo con Calma: Violencia de jóvenes en incremento

Por Fernando A. Mora Guillén

• Libertad de Expresión y Derecho a la Información.

• Migración un problema para la Región latinoamericana.

• Violencia de jóvenes en incremento.

A lo largo de las últimas tres décadas, nuestro país se ha visto inmerso en un clima de violencia y ataques a periodistas y comunicadores, que en su mayoría son gestados por autoridades estatales y municipales; si bien el Gobierno Federal creó hace más de 15 años la Fiscalía Especializada en materia de Libertad de Expresión y el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, han sido instancias que al no tener un marco jurídico claro, y no ser instancias obligatorias no han sido replicadas, y cuando existen a nivel estatal no cumplen con un protocolo uniforme que aporte resultados.

A lo largo de estos 30 años, organizaciones internacionales como Artículo 19, Reporteros Sin Frontera, o la Sociedad Interamericana de Prensa, se han dedicado a emitir distintos Informes o reportes, en los que señala a las distintas administraciones por su falta de interés para instrumentar políticas públicas, y acciones en favor de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.

Los ataques a periodistas y medios de comunicación, han sido estigmatizados y han destacado la ausencia del Estado Mexicano.

En abril pasado, el Titular del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, señalo que a 10 años de su creación, el Mecanismo esta condenado a desaparecer ante la ausencia de un Marco Legal emitido por el Congreso de la Unión. Irazoque Palazuelos, lanzó un llamado a las Cámaras de Diputados y Senadores, para que aprueben la reforma constitucional que se requiere para contar con una ley general que combata y prevenga las agresiones contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

En 2022, México fue el primer lugar en ataques a Periodistas con 22 atentados, superando a Ucrania, un país en guerra en el que perdieron la vida 15 periodistas. Más allá de que organizaciones internacionales o los Relatores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas o de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nos señalen y ratifiquen sus informes que por mas de tres décadas han calificado a nuestro país, entre los 5 países de más alto riesgo para el ejercicio profesional de periodistas y comunicadores, siendo el mas peligroso de la región, sin obtener mayores resultados; Es momento de hacer un alto en el camino. Periodistas, comunicadores y medios de comunicación tienen personalidad y carácter para demandar acciones del Gobierno para prevenir y proteger de ataques al gremio. A mayor abundamiento, el propio Enrique Irazoque Palazuelos destaca que el 80% de los ataques y atentados contra periodistas y comunicadores, provienen de autoridades del estado mexicano en los niveles estatal y municipal. Lo que se ha señalado desde hace más de tres décadas. Llego la hora de que los tres niveles de Gobierno asuman su responsabilidad, y un compromiso serio que permita el libre ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Cabe destacar, que de los poco mas de 160 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha, no son mas de diez casos que han dado a conocer investigaciones especiales, que dejan al descubierto información delicada para los grupos de poder tanto gubernamental, como económico, o de la delincuencia organizada; lo que evidencia que más del 90% de los periodistas, han sido ultimados como venganza por su labor cotidiana y no necesariamente por poner en riesgo a grupos de poder.

Los ataques a periodistas, comunicadores y medios de comunicación han sido más una muestra de poder o una forma de amedrentar al gremio en general.

Lo sucedido a lo largo de más de tres décadas, no es responsabilidad del actual gobierno; ha sido más el resultado de abusos de poder y autoridad; por lo que el Gobierno de la Cuarta Transformación, tiene la oportunidad de marcar un alto en el camino, y establecer nuevos acuerdos para la prevención y protección del gremio periodístico, más allá de sentimientos personales y polarización, seria una buena oportunidad para ver por periodistas que día a día ejercen el Derecho a la Información, y que serían quienes deberían asumir obligaciones ante el ejercicio de derechos, partiendo de dar cuenta a la sociedad en forma honesta, objetiva, veraz y pronta, sobre el acontecer sin editorializar o polemizar.

Tómelo con Atención .- En los últimos años el tránsito de migrantes latinoamericanos hacia el sueño americano, ha incrementado los riesgos del fenómeno migratorio.

Nuestro país pasó de ser una nación emisora de migrantes, a un territorio que ahora es un espacio de tránsito y en muchos casos receptor de extranjeros que se establecen para vivir y desarrollarse.

En México hoy se registran los tres fenómenos migratorios, lo que ha generado la incursión de grupos de la delincuencia organizada en la migración, son organizaciones que participan en todos los países emisores y que en un alto porcentaje enganchan a los migrantes desde su lugar de origen, hasta el destino, lo que lamentablemente no sucede porque en la mayoría de los casos son abandonados a su suerte en el camino. Un alto porcentaje de los migrantes son mujeres y niños que viajan solos, y enfrentan abusos, violaciones y un sin fin de riesgos que lamentablemente, hacen vulnerables a miles de migrantes que ahora se quedan varados en la frontera norte de nuestro país.

Tómelo con preocupación. – En los últimos años es alarmante el incremento de la violencia entre y hacia los jóvenes. Lo mismo nos enteramos con asombro de conflictos y peleas entre jóvenes, quienes sin control llegan a dejar en malas condiciones abandonados, y sin la menor preocupación.

De igual forma, la delincuencia organizada al intentar reclutarlos, llega a eliminarlos en caso de no aceptar involucrarse con ellos.

Es lamentable las escenas que ahora se vuelven cotidianas, en las que lo mismo vemos enfrentamientos o el abandono de jóvenes que han sido relegados y dejados al olvido, incluso desde sus hogares. Sin duda otro tema que requiere la atención y reflexión de las familias y un arduo trabajo de las autoridades.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.