EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTINÚA ACOSO LEGAL A FERRIZ.

Interesante comentario hizo el periodista Pedro Ferriz Hijar al recibir otra demanda de Layda Sansores, Se trata de otro procedimiento especial sancionador promovido en el servil y cada vez más desprestigiado Tribunal Electoral de Campeche (¡como si aún estuviéramos en elecciones!), en el cual exige una disculpa por haberle dicho que era una “cabaretera corrupta” y le pide dejar de hablar de ella.

“Desde aquí quiero ratificar mi querida Layda: no se te olvide que sabemos quién eres, hija del negro Sansores, casi ahijada de Carlos Salinas de Gortari, una mujer que nació en la cuna del priísmo acostumbrado a robar. No se te olvide que tú estás en el padrón de violentadores de género por unas demandas que se interpusieron en tu contra por levantar falsos y calumniar a la gente. Yo no te estoy calumniando.”

Si Layda Sansores no acató la sentencia del Tribunal Electoral que la conminaba a pedir disculpas públicas a las diputadas federales que calumnió, ¿por qué debería Pedro Ferriz disculparse con ella? Si a ella este Tribunal Electoral fue incapaz de sancionarla por desacato, ¿por qué ahora lo haría con el periodista? Lo único que logra así el Tribunal Electoral es desprestigiarse más, porque Sansores ya era calificada como “impresentable” desde mucho antes.

“ERES UNA HIPÓCRITA, VIEJA CÍNICA”.

Pedro Ferriz rompió la demanda y aseguró que no dejará de hablar de Layda Sansores, le pidió que lo deje de estar “chingando”, pues no es primera vez que le llega una demanda suya, y adelantó que llegará hasta las últimas consecuencias en una desobediencia civil: “No me voy a detener a tirarle piedras a los perros que me están ladrando” y sentenció:

“No te voy a pedir perdón, estoy convencido de que eres una mujer acostumbrada a robar, que se aprovecha de su pueblo, que ha desviado recursos hasta el cansancio. Eres una hipócrita, así naciste… voy a seguir denunciando tu nombre y tu gobierno. Una mujer que apenas hace unos días dijo a las indígenas mexicanas que no había peor condición en este mundo que nacer indígena y pobre. Ese tipo de comentarios vienen de ti, y luego te atreves, vieja cínica, a decirme que soy violencia política de género. No le mando a chingar a tu madre porque se enojará”.

Debe saber Layda Sansores, a sus ochenta años, que se critica su actuar como funcionaria pública, el cual es nefasto, deplorable y mezquino. Su pasada visita a Calakmul fue la prueba más reciente de ello. El periodista está en todo su derecho de informar, comentar, criticar y opinar sobre lo que Sansores haga bien o mal. El problema es que no hace nada bien, y así ni cómo ayudarle.