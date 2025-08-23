Tómelo con Calma:  Frena EU Visas a Transportistas

Por Fernando A. Mora Guillén

Tras fracaso en Televisa, Lozano a Italia.

Frena EU Visas a Transportistas.

Sufre Colombia Jornada violenta.

Tras su rotundo fracaso como conductor del noticiero matutino de Televisa, y al no encontrar ubicación como conductor, el académico y analista Genaro Lozano, rindió protesta ésta semana como Embajador de México en Italia.

Para que el periodista pudiera llegar a la embajada de Italia, fue removido de la misión diplomática el Embajador Carlos García de Alba, un diplomático de carrera, quién por más de tres décadas ha desempeñado diversas misiones en el servicio exterior.

En los últimos dos días, Lozano ha sido duramente señalado en redes sociales, por su comportamiento, y ante la evidente falta de credenciales, para asumir el encargo de Embajador de México en Italia.

Tómelo con Interés. – El pasado jueves la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, dio a conocer la suspensión en la emisión de visas para conductores extranjeros de camiones, a quienes acusa de poner en riesgo la vida de norteamericanos.

Este es un tema relevante para los seguidores del Presidente Norteamericano Donald Trump. Muchas uniones de transportistas norteamericanas, han luchado desde hace varios años, porque esos traslados de mercancías se les den a norteamericanos; sin embargo, esta determinación, contraviene los acuerdos del T-MEC.

Una vez más acciones unilaterales, ponen en duda la continuidad del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá.

Tómelo con atención. – Colombia vivió el jueves pasado una jornada violenta, con dos atentados que dejaron 18 muertes y varios heridos.

Ambos atentados han sido atribuidos al Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las extintas FARC, al mando de Iván Mordisco. Estos actos violentos, surgen a un año de elecciones presidenciales, y como antecedente, el pasado 11 de agosto falleció el candidato de la derecha, Miguel Uribe, tras sufrir un disparo en la cabeza.

El escenario en Colombia se observa complejo, ante el resurgimiento de la violencia.

Twitter: @Fernando MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

Instagram: Fernando Antonio Mora

www.fernandomoraguillen.com

YouTube: Fernando Antonio Mora