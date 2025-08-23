ASESINAN  A ESPOSO DE AGENTE MUNICIPAL DE PARAÍSO NUEVO

Candelaria.- En la comunidad de Paraíso Nuevo, un hecho violento estremeció a los habitantes luego de que Elvin M. M. C. fuera asesinado de varios disparos por su compañero de copas, mientras ambos cavaban una fosa en el panteón para sepultar a una mujer de la localidad. La discusión entre los dos hombres subió de tono hasta llegar a los golpes, pero al verse superado, el agresor salió del lugar, regresó armado y le disparó por la espalda en repetidas ocasiones.

El cuerpo del hombre quedó tendido en las inmediaciones del cementerio, mientras el atacante huyó entre el monte sin que hasta el momento haya sido detenido. El occiso era esposo de la agente municipal de Paraíso Nuevo, lo que causó mayor conmoción en la comunidad. Hasta ahora, las autoridades ministeriales no han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.

Vía: Versión Informativa Candelaria