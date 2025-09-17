¡NUEVO ALBOROTO EN LA 23 DE JULIO! IMPIDEN VECINOS DESALOJO DE VIVIENDA ORDENADO POR UN JUEZ

Vecinos de la calle Chaca y caoba de la colonia 23 de Julio se reunieron con palos y otros objetos, para evitar el desalojo de un domicilio a donde llegaron elementos de la Policía y del Ministerio Público, así como una actuaria, para acordonar el área.

El que se dice propietario del domicilio, Carmen Francisco, manifestó que tiene los documentos que lo acreditan como dueño, y que hace 3 años se separó de su pareja y/o esposa, quien hace un año inició un juicio con documentos falsos que le dio Joaquín, que fue quien se lo vendió a él hace años.

Carmen Francisco denunció que la jueza no procede con justicia, e indicó que hay intereses de por medio, mientras el enérgico apoyo vecinal obligó a la actuaria y a la fuerza pública a retirarse.