FUERTE INCENDIO CONSUME VULCANIZADORA EN CIUDAD DEL CARMEN

Un aparatoso incendio se registró la tarde de este jueves en la vulcanizadora “El Petro”, ubicada sobre la avenida Isla de Tris por avenida 10 de Julio, en Ciudad del Carmen, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Protección Civil.

Las llamas consumieron gran parte del establecimiento dedicado a la reparación y venta de llantas, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Elementos del cuerpo de Bomberos arribaron rápidamente al lugar para iniciar las maniobras de control y evitar que el fuego alcanzara comercios cercanos.

Debido a la intensidad del siniestro y al material inflamable almacenado en el negocio, los rescatistas utilizaron espuma especial para sofocar las llamas y disminuir el riesgo de una propagación mayor, mientras la zona permaneció acordonada para facilitar las labores de emergencia.

Hasta el momento, autoridades no han reportado personas lesionadas ni víctimas por este incendio. Tampoco se han determinado oficialmente las causas que originaron el fuego, aunque las investigaciones ya fueron iniciadas por las instancias correspondientes.