DE ESTA PLANTA SALDRÁ LA LECHE PASTEURIZADA PARA YUCATÁN, Q. ROO Y MÉXICO Y EXPORTAREMOS: LAYDA

San Francisco de Campeche.- Al expresar que ojalá muy pronto puedan visitar la pasteurizadora, que hoy inauguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Layda Sansores afirmó que está festejando la planta como de primer mundo, la cual envidiará “nuestro amigo ‘Huacho’”, en referencia al gobernador yucateco Joaquín Díaz Mena, “pues de aquí saldrá la leche pasteurizada para Yucatán, Quintana Roo, al rato yo creo a México y luego exportaremos”.

Agregó que la pasteurización del lácteo “es todo un trabajo”, y es parte del Plan Campeche.