EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 15 DE MAYO DE 2026

ASF OBSERVÓ 13 MMDP A GOBIERNO DE LAYDA.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan ayer de la “descapitalización” de Layda Sansores y revelan que su corrupta administración recibió de la Auditoría Superior de la Federación observaciones por 13 mil millones de pesos, y que casi 300 millones no tienen sustentación alguna. Reproducimos.

“Layda Sansores, gobernadora de Campeche, pasó de denunciar el saqueo ajeno a confesar que en su administración no alcanza ni para pagar la luz. La escena es devastadora. Pedir prórrogas para ‘juntar los centavitos’ mientras la ASF, de Aureliano Hernández, mantiene observaciones por más de 13 mmdp y 283 millones siguen sin explicación convincente. El Congreso local ya autorizó nueva deuda por mil millones a 20 años, como si hipotecar el futuro fuera una política pública y no un recurso de emergencia. La austeridad terminó financiada con intereses. Y el discurso anticorrupción, con velas encendidas.”

Aquí la austeridad de Layda Sansores tiene logotipos de Cartier, Yves Saint Laurent y Louis Vuitton. Era totalmente ilógico que una corrupta viniera a acabar con la corrupción. Lo único que ha hecho esos casi cinco años es despacharse con cuchara grande, por eso nunca hay dinero para el pueblo pobre.

SHEINBAUM ENCUBRE A SUS MORENARCOS.

Han pasado casi tres semanas desde que los Estados Unidos acusaron los nexos, vínculos y complicidades del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios con el Cartel de Sinaloa. En respuesta, la presidente Claudia Sheinbaum ha exigido pruebas y protegido a toda costa a esos morenarcos. ¿Por qué los encubre? ¿Acaso también pidió pruebas de los casi 100 narcotraficantes que extraditó previamente a ese país? Claro que no.

Lo único que confirma con su conducta es que son ciertos los nexos de Morena con los cárteles de narcotráfico, que el arquitecto de esa relación fue el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que ella también fue beneficiaria de esos acuerdos. Por eso les brinda protección con su política de “abrazos, no balazos”, minimiza las desapariciones forzadas, y se niega a combatirlos.

Tampoco le ayudan los “escándalos” creados en torno a Hernán Cortés, el ajuste al calendario escolar de Mario Delgado y la “ajolotización” de la CDMX. Ni el inicio del mundial de futbol resta importancia al encubrimiento y protección que otorga a Rocha Moya. Los mexicanos saben que son cortinas de humo y observan atentos qué hará la presidente, mientras llegan más acusaciones contra otros morenarcos.